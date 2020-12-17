Политика

ВСУ обладает сильным преимуществом, — экс-командир подразделений НВФ «ДНР»

Наталия

В прошлом глава подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что так «наступление ВСУ», как он это называет, может начаться в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ. Гиркин признался, что ожидал наступления украинских вооруженных сил еще в далеком 2016 году. «Логичная тактика — как можно быстрее выйти на линию границы и […]

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В прошлом глава подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что так «наступление ВСУ», как он это называет, может начаться в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

Гиркин признался, что ожидал наступления украинских вооруженных сил еще в далеком 2016 году.

«Логичная тактика — как можно быстрее выйти на линию границы и отрезать Донецк от „большой земли“. Если Российская Федерация попытается провести „принуждение к миру“, ее действия будут расценены международным сообществом как агрессия. Так как она не признала Донецкую и Луганскую республики, то для всего мира, как и для Российской Федерации, это территория Украины. Если украинские военные сумеют взять под контроль границу или по крайней мере отрезать Донецк — без немедленного вмешательства России они сделают это в течение двух-трех суток» — заявил Гиркин о возможном развитии наступления ВСУ.

Также он добавил, что ВСУ обладает сильным преимуществом относительно незаконных вооруженных формирований РФ, которые позиционируют себя как армии республик Л/ДНР. Он отметил состояния войск ДНР как «чрезвычайно убогое благодаря деятельности кураторов и местных деятелей».

«Полагаю, что диверсанты уже заброшены. По крайней мере, диверсанты забрасываются заранее. Создаются спящие ячейки, которые в определенный момент должны быть задействованы» — резюмировал Гиркин.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация планирует наращивать поддержку своих оккупационных войск на территориях временно оккупированного Донбасса.

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Наталия

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