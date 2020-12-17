Санкции против РФ: в ЕС приняли решение о продолжении ограничений еще на пол года

В Европейском Союзе приняли решение продолжить санкции против Российской Федерации, которые были приняты ранее. Санкции продлили до 31 июля 2021 года. Об этом заявили в пресс службе Совета Евросоюза в четверг, 17 декабря, передает УРА-Информ. «Сегодня Совет принял решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики», — отметили в […]

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В Европейском Союзе приняли решение продолжить санкции против Российской Федерации, которые были приняты ранее. Санкции продлили до 31 июля 2021 года. Об этом заявили в пресс службе Совета Евросоюза в четверг, 17 декабря, передает УРА-Информ.

«Сегодня Совет принял решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что саммит глав государств Европейского Союза 10 декабря принял решение об очередном продлении экономических санкций против Российской Федерации. Последний раз экономические санкции были продлены в июне 2020 года.

Впервые санкции против России в ЕС ввели в связи с оккупацией крымского полуострова. Экономические санкции вступили в силу впервые 31 июля 2014. С того время в ЕС их продлевают.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация планирует наращивать поддержку своих оккупационных войск на территориях временно оккупированного Донбасса.