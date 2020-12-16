Политика

Никто не захочет сотрудничать с путинской Россией — Каспаров

Виктор

После ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального никто не захочет сотрудничать с Владимиром Путиным и Российской Федерацией. Такое мнение выразил бывший чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров. Он заявил, что после того, как Джо Байден станет официально президентом США отношения штатов к России изменится. Однако более важным фактором, по словам […]

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После ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального никто не захочет сотрудничать с Владимиром Путиным и Российской Федерацией. Такое мнение выразил бывший чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров.

Он заявил, что после того, как Джо Байден станет официально президентом США отношения штатов к России изменится. Однако более важным фактором, по словам политика, является отравление и фактически попытка убийства Навального. Каспаров отмечает, что сейчас Россия откровенно издеваются над международными организациями и европейскими странами, которые подтвердили факт отравления.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«По существу, путинская Россия вообще выводится за рамки какого-то серьезного международного сотрудничества. О чем можно говорить с людьми, которые считают, что законы писаны не для них? Эта история будет иметь долгосрочные последствия, потому что западная административная бюрократическая машина работает медленно и основательно, но тем не менее эта улица – с односторонним движением», — заявил Каспаров.

Ранее мы сообщали, что Байдена официально признали победителем выборов.

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Виктор

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