МИД передаст ЕС списки причастных к преследованиям украинцев в Крыму

В Европейском Союзе утвердили санкционный механизм, который будет действовать за грубые нарушения прав человека. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины передаст ЕС списки людей, которые причастны к систематическим преследованиям украинцев на временно оккупированных территориях Крыма. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, который цитирует специального представителя МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей […]

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В Европейском Союзе утвердили санкционный механизм, который будет действовать за грубые нарушения прав человека. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины передаст ЕС списки людей, которые причастны к систематическим преследованиям украинцев на временно оккупированных территориях Крыма.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, который цитирует специального представителя МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

«Буквально в понедельник у нас состоялись традиционные ежегодные консультации с ЕС по статусу Автономной Республики Крым, где МИД, Прокуратура АРК поднимали вопрос о системных нарушениях прав человека в Крыму. Мы будем передавать списки тех причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму нашим европейским партнерам», — подчеркнул спецпредставитель министерства.

Он также добавил, что в пятницу планируется встреча с представителями миссии Европейского Союза в украинской столице — Киеве. Отмечается, что они детально представят алгоритмы и программы, которые соответствую новым критериям санкций за нарушение прав человека.

«Это также одна из моих целей. В новом украинском санкционном законодательстве мы должны четко предусмотреть возможность для Украины применения санкций за системные нарушения прав человека. Здесь Украина должна играть лидирующую роль ввиду того, какое количество наших граждан преследуются российским режимом на оккупированных территориях, и какое количество политических заключенных удерживается сегодня в российских тюрьмах», — подчеркнул чиновник.

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