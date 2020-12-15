Общество Политика

В ОРДЛО приехали офицеры из РФ: в разведке назвали цель визита

Наталия

Командование временно оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей занимается наращиванием боевой подготовки боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР МОУ, передает УРА-Информ. В украинской разведке отметили, что на текущей неделе на полигонах временно оккупированных украинских территориях пророссийские боевики проводили сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств […]

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Командование временно оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей занимается наращиванием боевой подготовки боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР МОУ, передает УРА-Информ.

В украинской разведке отметили, что на текущей неделе на полигонах временно оккупированных украинских территориях пророссийские боевики проводили сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений.

Также в ГУР МОУ добавили, что для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения учений и подготовки боевиков в соединения и части Донецка и Луганска прибыли группы российских офицеров, которые принадлежат к управления 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ готовы выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий восточной Украины. Однако, сделать это можно лишь при условии наличия «паспорта ДНР».

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Наталия

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