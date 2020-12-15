Суд над Януковичем: стала известна дата заседания

Печерский районный суд города Киева продолжит заседание по возобновлению рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения бывшему гаранту украинской Конституции Виктору Януковичу по «делу Майдана» в среду, 16 декабря. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу суда. В ведомстве добавили, что заседание суда стартует завтра в 15:00. Печерский суд продолжит избирать меру пресечения по […]

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Печерский районный суд города Киева продолжит заседание по возобновлению рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения бывшему гаранту украинской Конституции Виктору Януковичу по «делу Майдана» в среду, 16 декабря.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу суда.

В ведомстве добавили, что заседание суда стартует завтра в 15:00. Печерский суд продолжит избирать меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений, совершенных 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве во время Революции Достоинства.

Стоит подчеркнуть, что 14 декабря судья Татьяна Ильева отказала в отводе судьи Вячеслава Пидпалого от повторного рассмотрения ходатайства прокурора.

Стоит напомнить, что ранее бывшему главе государства Виктору Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Ранее стало известно, что Киевский Апелляционный суд аргументировал свое решение об отмене заочного ареста бывшего украинского гаранта Виктора Януковича. Решение Печерского суда об аресте Януковича назвали незаконным.