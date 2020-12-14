В Москве заявили о масштабном наступлении Украины: будет воздушный удар

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Российские политики продолжают высказывать свое мнение, что Украина не намерена заканчивать конфликт на Донбассе мирным путем, а хочет военными действиями вернуть свои территории.

Депутат Думы и глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все должно произойти летом следующего года. При этом он считает, что Украина будет использовать беспилотники и масштабная атака будет сопровождаться воздушными ударами.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасс Сегодня.

Он добавил, что украинские военные и с помочью западных спецслужб намерены все спланировать и провести наступление. Все должно произойти, по данным политика, 22 июня следующего года

«Западные и украинские спецслужбы планируют провокации. Непременно произойдет обстрел Донецка, применят беспилотники. Апогей произойдет 22 июня 2021 года, у них так запланировано, мне рассказали немцы еще в 2016 году. Они хотели устроить это 22 июня 2016 года, но потом в США состоялись выборы, пришел Трамп. А теперь уже Байден, ему до лампочки», – заявил он.

Ранее Жириновский уже не раз отмечался скандальными высказываниями. Он в частности заявлял, что России нужно завоевать четыре украинских города.