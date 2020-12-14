Политика

Работа Рады во время локдауна: в «Слуге народа» уточнили расписание

Наталия
Время чтения:57 Секунд

Во время локдауна, которое украинское правительство запланировало на январь, Верховная рада будет работать в комитетах. Известно, что пленарная неделя будет перенесена на последние семь дней января.

Об этом на брифинге по итогам заседания согласительного совета сказал глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко, передает УРА-Информ.

«Вся страна не работает две недели, а Верховная рада — только одну неделю. У нас были запланированы пленарные недели с 11 по 15 и 18 по 22-е (января — ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах — с 11-го по 22-е. А следующую неделю, которая была как раз запланирована как выходная неделя, потому что это перерыв между двумя сессиями, потому что у нас заканчивается четвертая сессия и начинается в первый вторник февраля пятая сессия. Неделя с 25 января, соответственно, до 29 января как раз будет рабочей», — резюмировал Корниенко.

Разумков, в свою очередь, заявил, что если будет необходимость, то депутаты готовы будут собраться на внеочередное заседание.

Завтра народные избранники должны проголосовать за соответствующие изменения в регламенты работы Верховной рады Украины.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит перед народными избранниками во время часа вопросов к правительству.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Особый статус ОРДЛО: законопроект одобрили в Раде

Комитет украинского парламента по организации государственной власти уже рассмотрел законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской области....
Виктор

В Москве заявили о масштабном наступлении Украины: будет воздушный удар

Российские политики продолжают высказывать свое мнение, что Украина не намерена заканчивать конфликт на Донбассе мирным путем, а хочет военными действиями вернуть свои территории. Депутат Думы...
Виктор

Зеленский уйдет с должности и дело не в Донбассе — эксперт

Все больше экспертов, политиков и политологов говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свою должность преждевременно. С таким предположением на этот раз...
Наталия

Денег нет, уехать невозможно, — жители ОРДЛО винят Пушилина

Жители Донецка жалуются на то, что у них нет денег. Людям элементарно не хватает на еду. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей Донецка...
Наталия

Продление особого статуса ОРДЛО: в ТКГ оценили возможности изменения закона

Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) власти пока что не обсуждали и не планировали вносить. Это действие является возможным лишь...
Наталия

Выдуманная болезнь COVID-19: неожиданное заявление «слуги»

Народный избранник от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная инфекция нового поколения является выдумкой. Политик отметил, что не имеет доверия ни к одной...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap