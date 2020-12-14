Работа Рады во время локдауна: в «Слуге народа» уточнили расписание

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Во время локдауна, которое украинское правительство запланировало на январь, Верховная рада будет работать в комитетах. Известно, что пленарная неделя будет перенесена на последние семь дней января.

Об этом на брифинге по итогам заседания согласительного совета сказал глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко, передает УРА-Информ.

«Вся страна не работает две недели, а Верховная рада — только одну неделю. У нас были запланированы пленарные недели с 11 по 15 и 18 по 22-е (января — ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах — с 11-го по 22-е. А следующую неделю, которая была как раз запланирована как выходная неделя, потому что это перерыв между двумя сессиями, потому что у нас заканчивается четвертая сессия и начинается в первый вторник февраля пятая сессия. Неделя с 25 января, соответственно, до 29 января как раз будет рабочей», — резюмировал Корниенко.

Разумков, в свою очередь, заявил, что если будет необходимость, то депутаты готовы будут собраться на внеочередное заседание.

Завтра народные избранники должны проголосовать за соответствующие изменения в регламенты работы Верховной рады Украины.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит перед народными избранниками во время часа вопросов к правительству.