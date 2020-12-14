Особый статус ОРДЛО: законопроект одобрили в Раде

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Комитет украинского парламента по организации государственной власти уже рассмотрел законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской области. Раде рекомендовано принять его в целом.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

«Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии «Голос» Лозинского, который единственный проголосовал против», — написал он.

Ранее сообщалось, что изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) власти пока что не обсуждали и не планировали вносить. Это действие является возможным лишь в том случае, если будет какой-либо прогресс в переговорах ТКГ.