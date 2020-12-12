У Зеленского отреагировали на санкции РФ против «слуг»

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Новые санкции, которые были введены Российской Федерацией против руководства Верховной Рады Украины, а также народных избранников из фракции «Слуга народа» не окажут. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net, передает УРА-Информ.

«Выглядит нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо», – прокомментировал Подоляк расширение российских санкций против украинских политиков. Он считает, что у спикера ВРУ Дмитрия Разумкова и нардепов из Слуги народа нету и не может быть существенных интересов в Российской Федерации, в следствии чего они не пострадают от санкций.

Подоляк добавил, что такое решение РФ выгляди нелепо и даже анекдотично.

«Если человек покупает землю в оккупированном Крыму и пытается скрыть этот факт от нашего государства, то никаким списком такого человека не спасешь», – прокомментировал чиновник присутствие главы Конституционного суда Александра Тупицкого в этом списке.

Оптимальной реакцией на подобные действия России Михаил Подоляк считает официальное заявление МИД Украины. Для того, чтобы зафиксировать еще один факт «крайне недружественного и абсолютно немотивированного поведения страны-агрессора».

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации расширило санкции под которые подпадает руководство Верховной Рады Украины, а также почти весь состав президентской партии «Слуга народа«.