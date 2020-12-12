Трамп не уйдет спокойно: команда продолжить оспаривать выборы президента США

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Персональный адвокат все еще действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда юристов главы американского государства продолжит подавать иски в попытке отменить либо изменить результаты выборов президента, которые прошли в 2020 году. Напомним, что на них одержал победу представитель от демократов Джо Байден. Об этом Джулиани заявил в интервью Newsmax, передает УРА-Информ.

Таким заявлением адвокат президента прокомментировал решение Верховного суда США, который ранее отклонил иск штата Техас, а также ряда других, возглавляемых республиканцами.

Джулиани считает, что поданный иск был отклонен даже без рассмотрения его судом. Такой прецедент дает возможность аналогичные иски от имени президента и избирателей в окружные суды.

Ранее сообщалось, что у адвоката Руди Джулиани, представляющего президента США, коронавирус. Он возглавляет команду юристов Дональда Трампа и подает избирательные жалобы, в которых пишет о фальсификациях на выборах.

