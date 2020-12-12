Политика

«Россия всегда все делает сценарно», — Арестович о ситуации в ОРДЛО

Наталия
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Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования конфликта на территории восточной Украины Алексей Арестович прокомментировал переговоры касательно обмена пленными

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Восточный вариант.

«Это шантаж и манипуляция. Россия всегда все делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за два часа до 10 декабря, выйдет Путин и выступит «спасителем отечества», который всех обменяет, обо всем договорится», — считает Арестович.

Несмотря на то, что Арестович обычно пессимистично смотрит на сценарий развития событий, он не откидывает и того, что обменять пленных все же удастся.

Ранее стало известно, что последние месяцы переговоров по ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. В Кремле хотели снизить уровень переговоров с «нормандского формата» до уровня Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Однако российский президент потерпел дипломатическое поражение.

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Наталия

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