Россия проиграла от войны на Донбассе куда больше, чем Украина — эксперт рассказал, что планировал Путин

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Президент Российской Федерации Владимир Путин планировал совсем другой итог того, чо сейчас происходит на Донбассе. Такое мнение выразил российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

Он поделился своими мыслями о том, что планировал лидер Кремля шесть лет назад, когда началась война на востоке Украины. При это он отметил, что Россия от этой войны проиграла еще больше, чем Украина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Эхо Москвы.

«Нужно понимать, что Россия проиграла от войны на Донбассе куда больше, чем Украина. Те, кто был там, прекрасно осознают, что именно РФ получила по мозгам. Она ценой диких усилий и потерь миллиардов, трупов и позора осуществила только одну десятую от задуманного. Это является черной дырой их политической реальности», — сказал Невзоров.

Эксперт отмечает, что Путин сумел добиться только одной десятой того, чего хотел на Донбасс. По данным журналиста, лидер Кремля хотел сделать так называемые «Новороссию» и «Донбасскую Швейцарии» после отделения от Украины, а в последствии присоединить Луганск и Донецк в состав Российской Федерации, однако этого не произошло.

Ранее мы сообщали, что время ультиматума Зеленского Путину истекло и писали, что будет дальше.