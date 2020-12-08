У Путина другая цель — Климкин рассказал, что главе РФ не нужен Донбасс

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Президенту России Владимиру Путину совсем не нужен Донбасс, у него другие планы по поводу Украины. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павле Климкин.

Он заявил все, что делает Кремль на данный момент прогнозировано. Климкин предполагает, что Путину выгодно шаткое перемирие, ведь он может на международной арене заявлять, что перемирие есть и предлагать свои идеи и требования. Он сможет убеждать США в перемирии и собирать козыри в этом процессе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению Климкина, вряд ли ситуация на Донбассе изменится в ближайшее время. Он считает, что Путин ведет свою игру в вопросе всей Украины.

«Я говорю о путинских козырях с его точки зрения. Ему важно собрать свои козыри, чтобы потом выставить их на торгах… А Донбасса в этих торгах не будет. Ему не нужен Донбасс, не нужен совершенно. Его главная цель — или контроль над всей Украиной, или сделать так, чтобы её не было», — заявил Климкин.

Ранее мы сообщали, что Путин тайно скрывается в Сочи.