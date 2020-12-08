Политика

Стали известны намерения Кремля относительно «Л/ДНР» в ООН: раскрыт настоящий план РФ

Виктор
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Стали известны истинные намерения Кремля относительного того, почему «Л/ДНР» продвигают на международной арене. Российская Федерация задумала сделать «республики» легитимными.

Популярный блогер «Злой Одессит» поделился своим мнением по этой ситуации. Он отметил, что участие «республик» на трибуне Совбеза ООН было частью информационно-пропагандистской спецоперации. Он заявил, что в ходе онлайн-конференции российская делегация в ООН просто пообщалась с представителями «ЛНР» и «ДНР».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

При этом, в самой ООН прекрасно понимали, для чего все это делается. При этом большинство европейских и других стран отказалось принимать участие в этом «заседании». В тоже время США засудили РФ за попытку использования ООН, чтобы изменить статус конфликта на Донбассе.

«Кремль продвигает Л/ДНР в ООН с единственной целью – сделать эти формирования легитимными. Однако это абсурд и бред. Однако российский потребитель поверил в это. Подобные сцены еще будут продолжаться в дальнейшем, это точно», — считает «Злой Одессит».

Ранее мы сообщали, что ООН призывает Россию прекратить оккупацию Крыма.

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Виктор

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