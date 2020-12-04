Политика

В России снова обвинили Зеленского в проблемах Донбасса: не хочет идти на уступки

Виктор
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В очередной раз в Российской Федерации назвали именно Украину виновной в ситуации на Донбассе. На этот раз «отличился» посол России в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не обеспечивает создания условий, которые могли бы помочь решить конфликт на Донбассе. По мнению Антона, Украина должна выполнить свои требования, которые были подписаны девятого декабря прошлого года в рамках Нормандского саммита.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем следующем заявлении посол России в США заявил, что Зеленский и его команда проводят политику дискриминации по отношению к русскоговорящим, а также обвинил Украину в том, что она нарушает права русских и ущемляет их.

Антонов предполагает, что украинская сторона не пойдет на уступки в вопросе Донбассе, хотя ранее и согласилась на них. Также он считает, что следующий саммит Нормандской четверки возможен только в том случае, если Украина выполнит взятые на себя обязательства.

Также он озвучил тезис, что Российская Федерация не является стороной конфликта на Донбассе, хотя ранее в ООН представитель России сообщал уже совсем другое.

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Виктор

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