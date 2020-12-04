«В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса»: Украина взяла прямой курс в НАТО

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что видят украинское государства полноценным членом НАТО уже в 2030 году. В Украинском МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства в международном Альянсе.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении, передает УРА-Информ.

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса», — заявила заместитель главы МИД.

Она отметила, что предоставление украинскому государству Плана действий по членству в Международном Альянсе станет новым сильным толчком для дальнейшего продвижения государства по пути реформ, а также мобилизации усилий с целью достижения критериев членства в НАТО.

Джапарова добавила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике «открытых дверей». Это сделано с целью усиления Восточного фланга НАТО. Также таким способом будет увеличено взаимодействие с восточными партнерами, к которым относиться Грузия и Украина.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал начало военных действий на украинском Донбассе в 2014 году, чтобы Украину не взяли в НАТО.