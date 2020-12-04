Политика

Байден рассказал, какую политику будет вести относительно РФ

Наталия
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Новоизбранный глава США Джо Байден в эфире CNN заявил о том, что к таким государствам как Иран, Китай и РФ необходим многосторонний подход. У демократа в планах восстановление близких отношений со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Об этом пишет УРА-Информ.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими… Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана», — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что выборы главы США прошли около месяца назад, а именно третьего ноября. Байден одержал победу на выборах, однако Дональд Трамп не признает победу своего оппонента.

Как стало известно ранее, новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что в планах не имеет сразу же отменять торговое соглашение с Китаем, которое ранее подписал его предшественник Дональд Трамп.

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Наталия

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