Политика

Война РФ против Украины: разведка получила шокирующие данные

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украині біло опубликовано заявление, которое касается новой фазы информационной войны России против украинского государства. Основной целью российского правительства является подрыв доверия граждан Украины в отношении властей государства. Об этом пишет УРА-Информ.

Украинские разведчики отмечают, что уже сегодня были зафиксированы попытки Российской Федерации дискредитировать военное руководство украинского государства, а также власти страны с помощью пропагандистских мероприятий.

Так, со стороны российского государства уже были предприняты меры для подрыва авторитета правительства Украины в отношении урегулированию ситуации на временно оккупированных территориях. В штабе отметили, что информационный фон, который направленный на критику действий властей Украины также усилился. В особенности направленный на противоэпидемиологические мероприятия в отношении коронавирусной болезни.

«За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитета к лжи российской пропаганды «, — сказано в заявлении украинской разведки.

Ранее стало известно, что в Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусной болезнью. За прошедшие сутки заразились 15 331 жителей страны.

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