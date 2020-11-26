Путин даже не появляется в Кремле: СМИ отметили очередные странности президента РФ

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Западные СМИ продолжают активно публиковать информацию по поводу состояния здоровья президента России Владимира Путина. На этот раз новую информацию опубликовала немецкая пресса.

Немецкая Frankfurter Rundschau отметила тот факт, что Путин 22 ноября не явился на важное для себя событие. Он пропустил открытие «Ночной хоккейной лиги», на которой присутствовали известные хоккеисты и VIP-персоны, близкие к Кремлю. Отметим, что «Ночная хоккейная лига» – это детище Путина, он принимал участие в открытии сезона каждый год с 2011 и играл в хоккей. Но не этого раза.

Об этом пишет УРА-Информ.

Издание отмечает, что Владимир Путин на протяжении уже нескольких недель не появляется в Кремле, чем все больше и больше подтверждает информацию о плохом состоянии своего здоровья.

Напомним, что в западных СМИ появляется все больше информации о том, что у главы Российской Федерации проблемы со здоровьем, некоторые предполагают, что у него даже болезнь Паркинсона. Другие источники добавляют, что Путин может покинуть свою должность уже в следующем году.

Ранее мы публиковали даже возможный список преемников Путина.

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