Чистки в правительстве: Зеленский уволил главу Черниговской ОГА за взяточничество

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Шестой украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации. Чиновник был задержан на взятке в начале ноября.
Президент Зеленский уже подписал соответствующее заявление 20 ноября. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой насайт президента Украины.
«Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению»,
– отмечается на сайте.
Как стало известно ранее, выборы на территориях ОРДЛО планируют провести в марте.