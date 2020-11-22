Аукцион неслыханной щедрости: Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха

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Армянское правительство приняло решение помочь финансово жителям Нагорного Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на радио Sputnik Армения.

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов. Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан»», — сказано в сообщении властей Армении

Также стоит уточнить, что поддержку с программы смогут получить люди, которые проживали на территориях Карабаха свыше трех месяцев до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что ранее лидеры Российской Федерации, Армении и азербайджанской стороны приняли совместное решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября текущего года.

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