Политика Экономика

Аукцион неслыханной щедрости: Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха

Read Time:32 Second

Армянское правительство приняло решение помочь финансово жителям Нагорного Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на радио Sputnik Армения.

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов. Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан»», — сказано в сообщении властей Армении

Также стоит уточнить, что поддержку с программы смогут получить люди, которые проживали на территориях Карабаха свыше трех месяцев до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что ранее лидеры Российской Федерации, Армении и азербайджанской стороны приняли совместное решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября текущего года.

About Post Author

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, ,

По теме:

Украина назначила нового спикера МИД

Теперь должность спикера украинского МИД занял дипломат Олег Николенко. Ранее он работал в посольстве в Ливии, а также в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об...

Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил, что уважительно относиться к американскому президенту Дональду Трампу. При этом, с таким же уважением он готов относится к представителю демократов...

Игра в гольф важнее саммита G20: Трамп снова отличился

Действующий президент Америки Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в рамках саммита G20. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN. Скандальный политик решил,...

Разрушенные украинские фантазии: Аксенов о ситуации в Крыму

Местный крымский глава, по версии РФ, Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, которая была устроена украинским правительством в 2015 году, привела совершенно к противоположному эффекту на территории...

Чистки в правительстве: Зеленский уволил главу Черниговской ОГА за взяточничество

Шестой украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации. Чиновник был задержан на взятке в начале ноября. Президент Зеленский уже подписал соответствующее заявление...

Отдай свой голос на выборах — получи iPhone 12

В Донецкой области, в Славянске, проходит второй тур выборов главы города. Ранее Платформа инициатив Теплица, которая является общественной организацией, объявила розыгрыш iPhone 12. Для того,...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap