Выборы в США: в Джорджии пересчитали голоса, поменялся ли победитель

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Согласно пересчету голосов, проведенном в Джорджии, Джо Байден победил Дональда Трампа 12 284 голосами. Это небольшое снижение, но все же уверенная победа Байдена.

Напомним: во время пересчета голосов в округе Фейет, штат Джорджия, во вторник было обнаружено 2755 бюллетеней, которые ранее не были включены в результаты. На сегодняшний день 14 штатов официально подсчитали голоса, но только Джорджия имела значение для избирательного процесса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Сегодня станут известны результаты с еще одного штата — Северная Дакота.

«Результаты исторической проверки в Джорджии показывают, что голоса были подсчитаны точно», — сказал госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер. Таким образом, было объявлено об отсутствии фальсификаций на выборах.

Байден уже объявил о своей победе, но Трамп не признал своего поражения. Он утверждает, что в избирательном процессе были нарушения и что его лагерь подает жалобы в суд.

По оценке агентства AP, большинство из них ставят под сомнение небольшое количество голосов и не добиваются успеха. Действия лидера США Дональда Трампа из-за результатов президентских выборов в США «совершенно безответственные» ранее оценил Джо Байден.

Ранее мы сообщали, что Трамп провалился в суде в Пенсильвании.

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