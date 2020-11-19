Общество Политика

Зеленский подписал важный указ: украинцев будут массово штрафовать

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Похоже, что уже в ближайшее время украинцев будут массово штрафовать. Если, конечно, полиция будет на активно действовать в данном вопросе.

Речь идет об отсутствии масок в общественных местах и транспорте.  Президент Украины, сегодня, 19 ноября, подписал законопроект, согласно которому вводится соответствующий штраф. За такое нарушение теперь нужно будет заплатить от 170 до 255 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

«Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно», — отмечается на сайте главы государства.

У президента также отмечают, что закон принят для предотвращения распространения коронавирусной болезни в стране. Этот закон вступит в силу с 20 ноября.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести комендантский час.

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