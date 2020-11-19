Внеочередное заседание ТКГ: что обсуждают стороны

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В четверг, 19 ноября, стартовало внеочередное заседание гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы. Стороны ведут диалог по видеосвязи.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

В ведомстве заявили, что основным вопросом для обсуждения на внеочередном заседании является разблокирование работы КПВВ.

«В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ», — сказано в сообщении.

С утра Киев предложил российской стороне провести внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Главными темами в обсуждении временно оккупированных территорий восточной Украины стали обмен пленными и разблокировка КПВВ.

Также стоит отметить, что украинская сторона имеет в планах открытие сервисных центров. Они будут действовать на всех контрольно-пропускных пунктах на территориях Донбасса и админгранице с Крымом.

Ранее стало известно, что жителей ОРДО начали массово штрафовать. Причина – борьба с коронавирусной инфекцией в регионе.

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