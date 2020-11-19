Политика

В ООН поддержали проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

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Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Стоит отметить, что на это уже пятая резолюция. В ней прописано больше правок. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинский МИД.

«Одобрение проекта — важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях», — подчеркнули в МИД.

У обновленной резолюции есть несколько ключевых элементов. Сюда стоит отнести призыв международного сообщества к усилению взаимодействия. В том числе и в рамках международных платформ. Это необходимо сделать для давления на РФ. Для того, чтоб принудить ее выполнять обязательства перед мировым сообществом.

Также в резолюции особое внимание уделили органам на временно оккупированных украинских территориях.

Данная резолюция констатирует продолжение Российской Федерацией противоправной деятельности согласно международного гуманитарного права. Сюда входит и принудительная смена гражданства жителей Крыма, а также переселения граждан РФ на украинскую территорию.

Одним из ключевых решений является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва.

Также в резолюции привлечено внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа. Сказано и об очередных необоснованных суровых приговоров политическим заключенным. В резолюции ООН также затронута и тема политического преследования Православной церкви Украины на территории Крыма. Стоит сюда отнести и преследования журналистов.

Данной резолюцией ООН от РФ требуется немедленное прекращение нарушения прав человека. Также России следует обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова. Генеральная ассамблея планирует утвердить резолюцию уже в декабре этого года.

Как сообщалось ранее, в так называемой «ДНР» местные «власти» обратились к местным жителям с очередными страшилками. Там в очередной раз по-своему прокомментировали заявления официального Киева.

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Наталия

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