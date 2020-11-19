Стала известна зарплата Венедиктовой за октябрь: большие цифры

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Стало известно, какую зарплату получила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова за октябрь этого года. Сумма весьма приличная.

Так за прошлый месяц генеральный прокурор получила 108 тыс. гривен. Такие данные предоставил Офис генерального прокурора. Стоит отметить, что оклад генпрокурора при этом составил 69 681 гривну. При этом не сообщается, сколько Венедиктова получила «на руки», ведь сумма 108 тысяч гривен включается в себя сборы и налоги.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Также стала известна зарплата временно исполняющего обязанности заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука. Отмечается, что у него зарплата еще выше, чем у Венедиктовой.

За октябрь он получил 191 175,40 грн, однако отмечается, что это компенсация в том числе за неиспользованные дни отпуска. Оклад Грищука составил 75 672 грн. Также не указанно сколько заместитель генерального прокурора получил «на руки».

Ранее мы сообщали, что Венедиктова прокомментировала возможность своей отставки.

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