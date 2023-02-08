Военный ВСУ назвал причины роста темпов мобилизации в Украине

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Об этой информации сообщил Арostrophe.ua, передает Ura-inform.

Выросший темп мобилизации в Украине военнослужащий объясняет тем, что Путин забрасывает фронт россиянами. А также тем, что Вооруженным силам нужно иметь личный состав для освоения новой западной техники и восполнения потерь.

«Нам очень нужны люди, поскольку к той технике, которая приходит, нам нужны высокообученые, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена», – подчеркнул Ганущин.

Он добавил, что мобилизационный план должен выполняться, нравится это отдельным людям или нет. Потому что, если не удастся защитить Украину, тогда придется жить в оккупации.

«Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны», – резюмировал военный капитан.

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