Общество

РФ предъявили территориальные требования: стало известно, в какой стране поднялись люди (видео)

Родион Власов

На территории одной из восточных стран небезразличные граждане собрались вместе, чтобы донести свое требование к властям Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, митинг проходит в Токио – столице Японского государства. Люди устроили митинг для того, чтобы потребовать от Кремля возвращения островов около берегов Хоккайдо. Что примечательно, в СМИ утверждают, будто бы впервые за всю историю протестующие использовали формулировку «незаконно оккупированные острова».

Однако известно, что в соцсетях данная формулировка поднималась на протяжении долгого времени.

Тем временем, в Российской Федерации пока никак не отреагировали на все вышеупомянутое. Однако, возможно, тематическое сообщение или комментарий со стороны официальных лиц появится временем позже.

Как сообщалось временем ранее, у Зеленского призывают нардепов сделать «правильный выбор»: стало известно, что требуют власти.

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