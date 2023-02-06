Вы реально неадекватные? – ВСУ показали, что в Украине создали ради них (фото)

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Вы реально неадекватные? Даже если это благотворительный проект, это уже слишком», – коротко написал полковник, предоставив тематические кадры.

На них изображен эль, а также другие алкогольные напитки с военной или патриотической тематикой. Более того, производитель утверждает, что, таким образом, он помогает армии Украины сокрушать врага в лице Российской Федерации.

Если представители ВСУ отреагировали негативно, то реакции со стороны цивильных граждан в данный момент не последовало. Впрочем, учитывая эмоциональные реакции под постом, обычные люди тоже не были в восторге от подобной идеи о поддержке ВСУ с помощью алкоголя.

Напомним, 28 февраля в РФ анонсированы перемены: стало известно, какой запрет могут готовить власти.