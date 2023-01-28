Общество

США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине (номера телефонов)

Ирина

Чтобы сообщить о коррупции, украинцы могут звонить по телефону генеральному инспектору США напрямую.

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Об этой информации сообщил “Официальный документ линии”, передает Ura-inform.

США открыли в Украине горячую линию генерального инспектора. Теперь оператору можно анонимно сообщать о случаях коррупции в сфере военной помощи США, сексуального насилия или поругания, мошенничества, растраты средств, злоупотребления, ненадлежащего пользования или торговли людьми.

«США преданы поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию», – говорится в сообщении.

О злоупотреблениях можно сообщить по следующим номерам:

-горячая линия генерального инспектора Минобороны США: +1-703-604-87-99 или +1-800-424-90-98;

-горячая линия генерального инспектора Госдепа США: +1-202-647-33-20 или +1-800-409-99-26;

-горячая линия генерального инспектора агентства США по международному развитию: +1-202-712-10-23 или +1-800-230-65-39.

Напомним, ранее сообщалось, США намерены отреагировать на годовщину войны в Украине: подготовка идёт полным ходом.

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