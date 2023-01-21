Пригожин написал странное письмо в Белый дом (фото)

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Адвокат права”, передает Ura-inform.

Он заявил, что якобы не понимает, почему в Соединённых Штатах признали его наемников международными преступниками. В ответ Пригожин решил написать письмо с весьма странным содержанием.

В пресс-службе Пригожина сообщили что, мол, его открытое письмо адресовано координатору по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джону Кирби.

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»,- говорится в тексте письма.

Напомним, ранее сообщалось, Украина и РФ были близки к прекращению огня: в Турции признались, какой момент был упущен.