Общество

Ожидайте подарков – ВСУ намекнули, что скоро будет происходить в России (фото)

Родион Власов

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на то, что начали выставлять на крышах Москвы, и потому он записал короткое обращение.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Министерство убийц Московии. 3 дня…Но что-то пошло не по плану. В скором времени ожидайте подарков. Приготовиться к празднику», – коротко написал полковник, выложив тематический кадр из Москвы.  

Специалисты временем ранее уже раскрыли, что было поставлено на здание. Как оказалось, это ПВО «Панцырь», которую, как правило, устанавливают для поражения вражеских ракет. Однако до сих пор неясно, кто разместил данное вооружение на крыше в Москве и для чего.

Тем не менее, как можно заметить выше, представители ВСУ, возможно, уже что-то знают, и поэтому предупреждают жителей столицы Российской Федерации. Не исключается, что военные совсем не блефуют, поскольку вооружение, действительно, уже выставляются на территории Москвы.

Напомним, Кремль «ударил в спину» союзник: СМИ выяснили, кто сделал неожиданные заявления о Донбассе.

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