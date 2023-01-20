Общество

Институт демографии узнал, сколько людей точно выехало из Украины: названа огромная цифра

Родион Власов

Глава Института демографии и социальных исследований Элла Либанова выяснила, сколько точно граждан Украинского государства покинули страну, спасаясь от войны и бедности.

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Об этой информации сообщила Либанова в интервью Forbes, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, речь идет о 12 миллионах украинцев, покинувших страну. По ее словам, речь идет не только о тех, кто спасается от войны. В Институте демографии учли так же факт малого пограничного движения наряду с командировками или выездами по личным делам.

«В Украине же сейчас проживают, я полагаю, около 34-35 миллионов. Однако официальных данных не найти. Мы пытаемся оценивать разные косвенные показатели или индикаторы. Однако в обычном порядке проводить учет почти нереально в таких условиях», – сказала она.

Затем же речь зашла о тех из 12 миллионах, которые хотят вернуться. Эксперт сослалась на недавний опрос Варшавской школы экономики. Их исследование показало, что 90% украинцев, находящихся за пределами своей Родины, намерены вернуться.

«Как мне кажется, цифра реально завышена. Уехавшие люди пока не могут признаться в том, что они останутся там. Происходит подобное из-за волны патриотизма, что доминирует в социуме. Нужно учесть данные возвращения переселенцев в 20 веке после того, как заканчивались локальные войны. Цифра более печальная – максимум 40% возврата. Полагаю, в Украине будет больше, но никак не 90%», – заключила Либанова.

Напомним, как закончится война РФ против Украины: на Западе дали ответ.

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