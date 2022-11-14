Жителей Херсона просят не ехать в центр города 14 ноября: Янушевич сказал, в чем дело

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на заявление главы ОВА Херсона Ярослава Янушевича, передает «УРА-Информ».

«В отдельных пабликах появились данные о том, что завтра в центре Херсона намерены раздавать гуманитарные наборы. Уважаемые херсонцы, прошу 14 ноября не идти в центр города. Это чревато опасностями для вашего здоровья и даже жизни», – сообщил он в начале.

Далее Янушевич добавил, что 14 ноября в центре Херсона будут выполнять свои задачи взрывотехники. Затем он добавил, что информация насчет выдачи гуманитарной помощи является ложью.

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