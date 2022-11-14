Общество

Жителей Херсона просят не ехать в центр города 14 ноября: Янушевич сказал, в чем дело

Ирина
Время чтения: 28 Секунд

Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на заявление главы ОВА Херсона Ярослава Янушевича, передает «УРА-Информ».

«В отдельных пабликах появились данные о том, что завтра в центре Херсона намерены раздавать гуманитарные наборы. Уважаемые херсонцы, прошу 14 ноября не идти в центр города. Это чревато опасностями для вашего здоровья и даже жизни», – сообщил он в начале.

Далее Янушевич добавил, что 14 ноября в центре Херсона будут выполнять свои задачи взрывотехники. Затем он добавил, что информация насчет выдачи гуманитарной помощи является ложью.

Как сообщалось ранее, Ермак опубликовал странный ребус: у Зеленского сделали явный намек для РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

ВСУ показали, как приветствуют их люди на Херсонщине: трогательные кадры

Как известно, Вооруженные силы Украины начали продвигаться на Юг вглубь Херсонской области. По дороге они встречали небезразличных людей, которые очень мило реагировали на появление армии Украины. Кадры решили представить сами военные.

Ирина

Сообщество РФ своеобразно отреагировало на сдачу Херсона: кадры

Российское общество показало, что оно не готово взглянуть правде в глаза и понять, что Херсон – это не Россия. Более того, некоторые люди даже начали использовать нецензурную брань, комментируя подобный «жест доброй воли».

Ирина

Готовьте флаги Украины – ВСУ предупредили, какой город помимо Херсона скоро освободят

Полковник Вооруженных сил Украинского государства и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил, где еще русские собираются совершить так называемый «жест доброй воли».

kiman

Что подготовил игрокам азартный клуб 1Win

Онлайн-казино 1Win: особенности, преимущества, доступные игры. Информация для клиентов.

Ирина

В Украине может начаться новая мобилизация: Маляр предупредила, к чему готовиться людям

Министерство обороны Украины заявило, что ситуация с мобилизацией в нашей стране будет развиваться в дальнейшем. По словам Анны Маляр, нужно быть готовым к любому сценарию, поскольку в стране полным ходом идут военные действия.

Ирина

Польша готовит новое решение по украинским беженцам: стало известно, за что придется платить

Польское государство, как известно, приняло к себе больше всего вынужденных беженцев из Украины. Однако в данный момент власти решили несколько уменьшить помощь украинцам в плане жилищных условий.

Recent Post

Top Category