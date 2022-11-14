Путин издал указ о демобилизации: кого это коснется

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Об этой информации сообщили в сепаратистских СМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что глава Кремля поручил соответствующее задание. Он издал указ о демобилизации студентов из ОРДЛО, которые являются по интерпретации РФ так называемыми «республиками Л/ДНР».

Демобилизовать собираются тех, кто был призван на службу с самого начала этого года. Выяснилось, что пока никаких ограничений по возрасту нет. В обществе говорят о том, что лидер РФ пошел на такой шанс из-за социального резонанса. Хотя среди других причин называют и то, что диктатору необходимо снизить контраст недовольства в ОРДЛО, дабы избежать возможных бунтов и протестов.

Как сообщалось ранее, Путин объявил новую «войну»: СМИ выяснили, какой указ был подписан 9 ноября 2022 г.