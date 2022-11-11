Общество

ВСУ показали, как приветствуют их люди на Херсонщине: трогательные кадры

Ирина
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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Освобожденные украинцы празднуют возвращение домой. Все будет Украина!!!», – написали военные, выложившие видеоролик.

На нем видно, как боец ВСУ в начале показывает один из населенных пунктов на Херсонщине. Внезапно появляются люди, обернутые в флаги Украины, которые демонстрируют свою радость из-за возвращения войск своей Родины.

В конце военнослужащий показывает палец вверх, а на фоне звучит гимн Украины. На фоне можно услышать, как некоторые люди подпевают вслед за вокалистом. Некоторые даже прыгают от счастья.

Как сообщалось ранее, Путин объявил новую «войну»: СМИ выяснили, какой указ был подписан 9 ноября.

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