Российское общество показало, что оно не готово взглянуть правде в глаза и понять, что Херсон – это не Россия. Более того, некоторые люди даже начали использовать нецензурную брань, комментируя подобный «жест доброй воли».

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Русское общественное мнение показывает, что оно возмущено заявлением главнокомандующего армией РФ Сергея Шойгу о рекомендации Сергея Суровикина перебросить войска на левый берег Днепра и оставить Херсон.

Растерянные россияне пишут, как командованию удалось додуматься вытянуть из «российского райцентра» войска. Таким образом, они обвинили военное командование в предательстве и обмане своего народа.

Для россиян оправдание заботой о солдатах и ​​готовностью к бою воспринимается как предательство и насмешка, а власть, как они считают, прикрывает свой позор и поражение. При этом, как можно заметить по скриншотам, ненависть к Украине остается главной причиной наследия «русских братьев».

Напомним, лидер Тайваня сказала, когда КНР начнет атаку: были названы сроки.