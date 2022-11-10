Готовьте флаги Украины – ВСУ предупредили, какой город помимо Херсона скоро освободят

Полковник Вооруженных сил Украинского государства и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил, где еще русские собираются совершить так называемый «жест доброй воли».

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Мелитополь, Якимовка, Кириловка приготовиться к плановому отходу русни. Пособники мразей – начинайте собирать чемоданы и выбрать себе место для дислокации в болотах. Всем другим – готовьте флаги Украины, и ждите ВСУ. Берегите себя и родных», – написал блогер.

Как известно, Мелитополь находится на юге Запорожской области и с начала войны стал пророссийским центром региона, поскольку ВС РФ не смогли произвести захват регионального центра.

Однако, если посмотреть на карту боевых действий, ВСУ пока находятся достаточно далеко от Мелитополя. На этом фоне неизвестно, является ли вышеупомянутое пустым обещанием или, действительно, у армии Украины есть определенный план.

Напомним, в Мариуполь доставлен особый груз: Андрющенко рассказал, что там находится.