В Украине может начаться новая мобилизация: Маляр предупредила, к чему готовиться людям

Министерство обороны Украины заявило, что ситуация с мобилизацией в нашей стране будет развиваться в дальнейшем. По словам Анны Маляр, нужно быть готовым к любому сценарию, поскольку в стране полным ходом идут военные действия.

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Об этой информации сообщил «НБН», передает «УРА-Информ».

Во время телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Малар напомнила, что ранее слышала заявление Генштаба Государства Украина о том, что в дальнейшем официальный Киев собирается объявить мобилизационные процессы.

«В данном случае все зависит от событий войны. Могут потребоваться дополнительные люди. Но может и не понадобится никто. Все зависит от ситуации впереди», – предупредила она.

Позже Маляр добавила, что могут быть предусмотрены разные сценарии и «нам нужно подготовиться ко всем вариантам событий».

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