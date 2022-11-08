Польша готовит новое решение по украинским беженцам: стало известно, за что придется платить

Польское государство, как известно, приняло к себе больше всего вынужденных беженцев из Украины. Однако в данный момент власти решили несколько уменьшить помощь украинцам в плане жилищных условий.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что правительство Польши начало подготавливать обновление к закону касательно помощи беженцам из Украины. Такое обновление предусматривает в себе то, что людям придется платить за жилье, которое предоставляет им Польша. Именно такую информацию озвучил заместитель министра внутренних дел государства.

Однако резко бить по людям никто не собирается. Правительство сообщило, что в первые 3 месяца оплата будет составлять только 50% от необходимой. Однако в дальнейшем все беженцы должны будут платить уже 100% денег за проживание в тех центрах, которые были предоставлены государством.

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