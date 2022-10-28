В РПЦ неоднозначно высказались о деторождении: священник отличился скандальными словами

Представители православной церкви Российской Федерации продолжают делать заявления, которые для многих кажутся противоречащими Библии. Так, священник Михаил Васильев сказал, что женщинам в РФ нужно рожать больше детей для определенной цели, которая напрямую связана с политикой.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

Все началось с того, что ведущая в эфире росТВ решила спросить у попа, осознает ли мать проблемы, когда отправляет сына на войну из-за мобилизации. Она сослалась на то, что некоторые женщины специально отправляют дорогих им мужчин за пределы РФ, дабы сохранить им жизнь.

Тем не менее, ответ представителя РПЦ заставил задуматься не только одну ведущую. Он решил по-своему решить подобную моральную дилемму.

«Господь дал возможность каждой женщине рожать немало детей. Если дама решила исполнять божественное предписание «плодитесь и размножайтесь», отказавшись от искусственного средства прерывания беременности, ребенок будет у нее далеко не один. Будет больше детей. Соответственно, расставаться с одним сыном будет уже не так страшно», – сказал священник.

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