Общество

В РПЦ неоднозначно высказались о деторождении: священник отличился скандальными словами

Ирина

Представители православной церкви Российской Федерации продолжают делать заявления, которые для многих кажутся противоречащими Библии. Так, священник Михаил Васильев сказал, что женщинам в РФ нужно рожать больше детей для определенной цели, которая напрямую связана с политикой.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

Все началось с того, что ведущая в эфире росТВ решила спросить у попа, осознает ли мать проблемы, когда отправляет сына на войну из-за мобилизации. Она сослалась на то, что некоторые женщины специально отправляют дорогих им мужчин за пределы РФ, дабы сохранить им жизнь.

Тем не менее, ответ представителя РПЦ заставил задуматься не только одну ведущую. Он решил по-своему решить подобную моральную дилемму.

«Господь дал возможность каждой женщине рожать немало детей. Если дама решила исполнять божественное предписание «плодитесь и размножайтесь», отказавшись от искусственного средства прерывания беременности, ребенок будет у нее далеко не один. Будет больше детей. Соответственно, расставаться с одним сыном будет уже не так страшно», – сказал священник.

Напомним, в НАТО готовы помочь Украине уже этой зимой: Столтенберг дал свой посыл.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Жители Донбасса начали разочаровываться в РФ: СМИ показали, что стало причиной таких настроений

В Донецкой области, на территории неподконтрольной Украине, начинает расти недовольство населения. В будущее ОРДЛО разуверились не только коллеги и сторонники «русского мира», но и обычные люди.

kiman

Почему Пин Ап казино онлайн — самое надежное

Выбор онлайн-игорного дома всегда связан с большими рисками.

kiman

Разрешение на временное проживание в Украине: особенности оформления

Территориальное пребывание иностранцев в Украине регламентируется законодательной базой страны.

Ирина

Соцопрос показал, какую страну украинцы считают самой дружественной: подробности

По мнению украинцев, сегодня наиболее дружественно к нашей стране относятся Польша, Литва, Великобритания, США и Канада. Однако есть и государство, к которой украинцы начинают относиться все хуже.

Ирина

В Нафтогазе ответили, какая зима ждет украинцев: не самый радостный прогноз от Витренко

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко решил предупредить население, с какими тяготами оно может столкнуться уже через 1-2 месяца. По его словам, основная сложность заключается в том, что Российская Федерация уже нанесла значительный урон по энергетике нашей страны.

Ирина

Энергодар снова на грани катастрофы: мэр признался людям, что их ждет

Временно оккупированный Энергодар, город в Запорожской области, оказался на грани гуманитарной катастрофы, и у населенного пункта нет перспектив на отопительный сезон.