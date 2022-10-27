Общество

Жители Донбасса начали разочаровываться в РФ: СМИ показали, что стало причиной таких настроений

Ирина

В Донецкой области, на территории неподконтрольной Украине, начинает расти недовольство населения. В будущее ОРДЛО разуверились не только коллеги и сторонники «русского мира», но и обычные люди.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на местные паблики ОРДЛО, передает «УРА-Информ».

По мнению общественности, жители Волновахского района давно слышали звуки приближающегося фронта и знают, как далеко украинские вооруженные силы находятся от их сел. При этом в последнее время ходили слухи о том, что ночью в том или ином населенном пункте появлялись разведывательные группы ВСУ. Такая информация поднимает настроения патриотов Украины.

«Некоторые коллаборационисты и любители «русского мира» после освобождения ВСУ Харькова и Лимана, понимая неизбежность поражения РФ и обязанность сотрудничать с врагом, продавали свое имущество или держали его у себя. Мы ездили в Россию, нам сказали, что были призывы к мобилизации населения в Тельмановском, Володарском и Волновахском районах! Повестки все еще вручают», – пишут жители Донбасса.

Также оккупационная “власть” призывает местное население  получать российские паспорта, но желающих практически нет. Как пишет паблик, те, кто ранее получил российские паспорта, уже начали говорить: «Та то я думал, что с российским паспортом будет легче ездить в Россию». “Вольнодумец” добавил:

“Поэтому в настоящее время среди коллаборантов и ждунов русского мира на оккупированных территориях царит суета и разочарование. Паники нет, но потихоньку убегают. Ну а патриотически настроенное население ждет с нетерпением прихода ВСУ и старается помочь, кто чем может. Не случайно же в тылу оккупантов горят склады и прилетают приветы от ВСУ”, – сообщил источник.

Напомним, безработных в Украине ждет «сюрприз»: власти сказали, как будут помогать этим людям.

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