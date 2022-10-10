Общество

Кинг охарактеризовал россиян всего несколькими предложениями: писатель отличился «громким» постом

Ирина

Известный представитель литературы, которого еще называют «королем ужасов» Стивен Кинг не смог промолчать, смотря на ужасы, что принесли на землю Украины ВС РФ. Он написал короткий, но достаточно эмоциональный пост насчет действий россиян.

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Об этой информации сообщил Кинг в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«После девяти месяцев убийств, и в большинстве случаев, пыток цивильных граждан; после уничтожения целых городов; россияне теперь называют подрыв моста «терроризмом». Это просто верх ***утого цинизма», – высказался эмоционально писатель.

Что примечательно, интернациональное сообщество полноценно согласились со словами автора. Некоторые даже предложили ему написать произведение по мотивам событий в Украинском государстве. Тем не менее, писатель пока ничего не сообщил насчет этого. Людей же, в свою очередь, несколько обескуражило то, что сам «король ужасов» уже не смог сдержать эмоций, смотря на действия РФ.

Напомним, в Москву готовится вторжение извне: Пономарев предупредил, что это будет не НАТО, и не Украина.

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