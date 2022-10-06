Украина победит! – из Москвы пришел неожиданный посыл для Киева

Полковник Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на то, что начали говорить люди в одном из ключевых городов Российской Федерации. Военнослужащий решил представить общественности данный месседж.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Бывает даже и так. Решил закрыть имя, поскольку человек настоящий. Если бы еще в конце добавил Слава ВСУ!», – коротко подметил полковник, выложив скриншот сообщения.

На нем засвидетельствован житель Москвы, который сетует на армию Российской Федерации. По его мнению, она представляет из себя толпу пьяных стариков, которые попросту не могут держать в своих руках оружие.

«Украина победит! Я вижу это из Москвы! Мы побеждали во Второй мировой вместе с украинцами, но предков мы опозорили, а они являются смелыми героями, которые защищают собственный дом. В 21 веке никто не должен допускать войны. Никаких уступок!», – сообщил москвич.

Напомним, ВСУ скоро могут приблизиться к Херсону: источник объяснил, что произойдет.