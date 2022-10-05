Некоторые женщины в Украине будут военнообязанными: новое распоряжение властей

Стало известно, что власти решились ставить на военный учет представительниц прекрасного пола. Однако такое решение касается далеко не всех женщин подряд, и многие из них по-прежнему будут иметь возможность выехать за рубеж, если таково будет их решение.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что военнообязанными будут женщины с медицинским образованием. Нардепы в ВРУ намерены вносить поправки в законодательство. В таком случае женщины и вовсе будут по собственному желанию становиться на военный учет.

«Однако для женщин с медобразованием это не касается. Они в обязательном порядке будут становиться на военный учет. Данное решение вступит в силу как только будет изменена часть закона», – сказано в сообщении.

Что примечательно, свой комментарий уже успела дать адвокат Лидия Карплюк. По ее словам, пока нет никаких ограничений или административной ответственности для женщин в случае отказа или неявки по повестке в военкомат. Тем не менее, информация все еще требует уточнения.

Напомним, Зеленский по-своему ответил Маску: президент создал необычный соцопрос.