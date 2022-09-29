Общество

Зеленский подписал указ по бензину: журналисты сообщили о важной информации для водителей

Ирина

Глава Украины Владимир Зеленский решил подписать соответствующий законопроект, который может далеко не сыграть на руку автолюбителям и тем, у кого работа непосредственно связана с авто. Лидер страны принял решение о возвращении акцизов на топливо.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что президент подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо, а также автомобильный газ. Известно, что все эти фикции были отменены еще весной 2022 года.

По информации СМИ, дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривны за литр.  Что примечательно, свой комментарий сразу же представили сотрудники Министерства экономики, которые решили несколько успокоить общество.

«В Минэкономики сказали, что государство не предусматривает повышение цен на бензин в Украине после того, как акцизы вернутся на свои места. В Министерстве так же добавили, что дефицита в стране тоже не будет», – заключил источник.

Напомним, в Bloomberg выяснили, сколько Кремль тратит на войну в Украине: названа огромная сумма.

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