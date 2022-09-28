Общество

Одна из стран ЕС просит своих граждан покинуть РФ: стало известно, что случилось

Ирина

Как известно, в некоторых регионах России поднялись антивоенные бунты, а мужское население в стране пытаются всеми силами согнать в армию РФ. На этом фоне в одном из изданий стран Евросоюза призвали собственных граждан выехать за пределы Российской Федерации.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Новости Войны», сославшимся на издание Болгарии Offnews, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что пресс-служба и вовсе сослалась на заявление представителей Министерства иностранных дел Болгарии. Более детальное заявление источник представил ниже.

«Из-за ухудшения ситуации в государстве Болгария призывает воздерживаться от поездок на территорию России. Так же рекомендуется гражданам Болгарии, которые находятся в данный момент в России, рассмотреть возможность о том, чтобы как можно быстрее покинуть государство», – сказано в сообщении.

Что примечательно, в МИДе не стали детализировать информацию о том, какая именно ситуация представляет угрозу для болгарских граждан.

Напомним, Фейгин назвал имя того, кто придет к власти в РФ после Путина: подробности.

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