Общество

С мобилизованными россиянами начали происходить трагичные случаи: подробности

Ирина

Как известно, мобилизационные мероприятия на территории Российской Федерации вызвали целую бурю негатива, поскольку многие в РФ не согласны с кровавой политикой диктатора Владимира Путина. По этой причине уже начали происходить трагичные случаи.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мобилизация в России: еще не доехал до территории Украины, а уже получил инсульт», – коротко прокомментировали воины Вооруженных сил.

К сожалению, в данный момент поступает информация, что мобилизуют фактически всех мужчин от 18 лет вне зависимости от их мнений и состояния здоровья. Потому не удивительно, что нервы у некоторых сдают, и начинаются серьезные проблемы со здоровьем, которые могут угрожать даже жизни.

Эксперты, в свою очередь, советуют жителям России всякими способами избегать повесток и при возможности жить в том месте, где гражданин не был прописан. В случае же если мужчину мобилизовали, у него есть возможность сдаться в плен ВСУ. Военные Украины, в свою очередь, обещают, что зачислят его в качестве пленного, который попал в плен в бою, дабы исключить будущие проблемы для него по возвращению на Родину.

Напомним, сын Пескова ответил, собирается ли идти на войну: соцсети возмутились из-за его слов.

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