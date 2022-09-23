Общество

На оккупированном Донбассе останавливают мобилизацию: сепаратисты сообщили, в чем причина

Ирина

Сепаратистские источники сообщили о том, что на территории ОРДО так называемые «власти» решили приостановить процесс мобилизационного распоряжения. Причиной тому, возможно, послужило то, что Кремль решил с 23 по 28 сентября сего года проводить так называемые «референдумы».

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Киеву источники, передает «УРА-Информ».

К сожалению, причина приостановки мобилизационного процесса осталась неизвестной. Тем не менее, специалисты обратили внимание, что даты почти один в один сходятся с тем периодом, когда люди должны голосовать на «референдуме».

Впрочем, несмотря на максимальные усилия Кремля по легитимизации данного процесса, люди уже написали все, что думают об этом. Выяснилось, что даже жители ОРДО смеются над подобными мерами. Некоторые же уверяют, что погибло на войне очень много населения. Притом количество такое, что уже, как заявляют пользователи соцсетей, попросту некого призывать.

Напомним, в Украине предупредили, когда будет нанесен сокрушительный удар по РФ: подробности.

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